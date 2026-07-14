NEWS

Parte l’era Allegri – Stamattina, con la presentazione ufficiale alla stampa del neo allenatore azzurro, al San Carlo, inizia l’avventura di Allegri sotto il Vesuvio

Armando Fico 14 Luglio 2026 0 59 sec read

Il  conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione del Napoli sta per terminare,  Con la presentazione odierna di Max Allegri, alla stampa, presso il Teatro San Carlo, comincia l’era dell’ex tecnico del Milan, all’ombra del Vesuvio. Domani, a Castel Volturno ci sarà il raduno della rosa, prima della partenza di venerdì, per il Trentino. Tra i calciatori azzurri  più motivati  per mettersi in mostra  un ruolo con il nuovo allenatore c’è Pasquale Mazzocchi, il quale, attraverso Instagram ha fatto intendere qual è il suo stato d’animo attuale evidenziando come sempre l’amore verso questa maglia nonchè la forza, l’energia e la grinta per rimanere nella sua città. L’esterno difensivo, tuttavia non è certo della permanenza, essendo nella lista dei probabili partenti. Il numero 30 partenopeo ha scritto un post dal grande impatto emotivo e motivazionale, ricordando l’importanza delle proprie origini e del percorso fatto finora: Queste le sue parole:

“Tra poco si riparte. È bene ricordare chi eri e da dove sei partito!”. 

Un messaggio molto esplicito a testimonianza dell’enorme voglia di rivalsa del calciatore partenopeo  e di tutto il gruppo, pronto a dare il massimo sin da subito, al fine di regalare tante soddisfazioni alla tifoseria, nella stagione che partirà, a breve. 

author avatar
Armando Fico
See Full Bio
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Serie A: la programmazione della nona giornata

Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2015, in occasione della nona giornata di Serie A tutto il grande calcio sarà disponibile su Mediaset Premium anche […]

23 Ottobre 2015 0 2 min read

De Canio: “Contro il Napoli vittoria meritata. Higuain? Irrati ha applicato il regolamento”

Quattro punti in due gare. L’Udinese si tira fuori dalla zona calda e mette un cuscinetto di sei punti tra se e la terz’ultima. Merito […]

7 Aprile 2016 0 1 min read

Hall of Fame, Maradona: “Messi è inarrivabile. Higuain? Palla al piede è così così”

Ieri sul palco del Teatro San Carlo a Napoli per uno spettacolo dedicato a lui, oggi a Palazzo Vecchio a Firenze per la cerimonia della […]

17 Gennaio 2017 0 1 min read

SSC NAPOLI – Conferenze stampa Sarri, solo media invitati dalla società!

Da questa stagione, agli incontri con i media di Maurizio Sarri, allenatore della nostra prima squadra, potranno partecipare i giornalisti delle testate direttamente invitate dalla […]

18 Agosto 2016 0 15 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui