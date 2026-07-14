Parte l’era Allegri – Stamattina, con la presentazione ufficiale alla stampa del neo allenatore azzurro, al San Carlo, inizia l’avventura di Allegri sotto il Vesuvio

Il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione del Napoli sta per terminare, Con la presentazione odierna di Max Allegri, alla stampa, presso il Teatro San Carlo, comincia l’era dell’ex tecnico del Milan, all’ombra del Vesuvio. Domani, a Castel Volturno ci sarà il raduno della rosa, prima della partenza di venerdì, per il Trentino. Tra i calciatori azzurri più motivati per mettersi in mostra un ruolo con il nuovo allenatore c’è Pasquale Mazzocchi, il quale, attraverso Instagram ha fatto intendere qual è il suo stato d’animo attuale evidenziando come sempre l’amore verso questa maglia nonchè la forza, l’energia e la grinta per rimanere nella sua città. L’esterno difensivo, tuttavia non è certo della permanenza, essendo nella lista dei probabili partenti. Il numero 30 partenopeo ha scritto un post dal grande impatto emotivo e motivazionale, ricordando l’importanza delle proprie origini e del percorso fatto finora: Queste le sue parole:

“Tra poco si riparte. È bene ricordare chi eri e da dove sei partito!”.

Un messaggio molto esplicito a testimonianza dell’enorme voglia di rivalsa del calciatore partenopeo e di tutto il gruppo, pronto a dare il massimo sin da subito, al fine di regalare tante soddisfazioni alla tifoseria, nella stagione che partirà, a breve.