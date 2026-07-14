NAPOLI – Allegri cena per la prima volta, da allenatore azzurro, con il presidente, in città, a sorpresa si presenta anche Vergara

Il nuovo tecnico della squadra partenopea, ieri, ha trascorso la sua prima giornata ufficiale, nel capoluogo campano, nelle vesti di allenatore del Napoli. L’ex Juventus e Milan, per ora, alloggia all’Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele, storica struttura che si affaccia sul golfo e spesse volte sede del ritiro della rosa e albergo scelto dalle compagini che vengono a giocare al Maradona. Nella serata, Max Allegri, nel cuore di Chiaia, in zona piazza dei Martiri, ha cenato con il presidente Aurelio De Laurentiis e con il direttore sportivo Giovanni Manna. Presente anche il figlio del patron, Edoardo De Laurentiis. Si è trattato di un primo incontro informale per stabilire il programma della nuova stagione azzurra che partirà tra poco più di un mese, nella trasferta di Marassi, col Genoa. Nel corso della cena, inaspettatamente, si è presentato il giovane calciatore del Napoli Antonio Vergara, fresco di rinnovo contrattuale, in compagnia del suo agente Mario Giuffredi. Il talento 23enne, quindi, ha potuto incontrare, personalmente, il successore di Antonio Conte , in un clima disteso e sereno, gettando le basi per un nuovo ciclo. In mattinata, intanto al Massimo napoletano, ci sarà la presentazione di Allegri alla stampa. Sentiremo le prime parole del neo tecnico che risponderà alle tante domande che gli porgeranno i giornalisti presenti all’evento.