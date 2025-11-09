LA SCOMMESSA

LE SCOMMESSE – Doppio tentativo di colpo grosso: tra Gol, Over e spettacolo in giro per l’Europa

Vincenzo Letizia 9 Novembre 2025 0 2 min read

Un’interessante combinazione di pronostici animano la giornata di scommesse del 9 novembre, con due giocate, crediamo, ben strutturate che puntano al massimo risultato, in particolare sfruttando il mercato dei Gol/NoGol e degli Over (2.50).
Due schedine, una orientata a quote più alte e l’altra più “conservativa” ma con un numero maggiore di eventi, mostrano una strategia diversificata e promettente.

La “Multipla 4x” audace: la Caccia al Gol del Primo Tempo

La prima giocata è un chiaro esempio di come si cerchi la quota alta puntando su mercati specifici e più rischiosi: il “Gol Primo Tempo”.

Focus: Le quote sono elevatissime e, pur essendo una scommessa complessa, la vincita minima garantita (in caso di 3/4) con il sistema Tripla 4x da ha una resa utile di +8 unità, un ottimo ritorno sull’investimento iniziale.

La multipla classica: più eventi, più sicurezza?

La seconda giocata, con ben otto eventi, è più tradizionale e si basa su quote più basse e “sicure” (tra 1.27 e 1.53), coprendo una vasta gamma di campionati nordici e top league. In questo caso, il pronostico si sposta sul classico Gol/NoGol e sull’Over (2.50).

I PRONOSTICI CHIAVE:

Gol Sicuro in Eredivisie: Le due partite olandesi Utrecht – Ajax e AZ Alkmaar – PSV Eindhoven vengono riproposte, ma questa volta con il più “certo” Gol/NoGol: Gol a quote più accessibili (1.53 e 1.35), riflettendo l’alta propensione al goal in Olanda.
Big-match Inglese: Anche Manchester City – Liverpool vede un pronostico Gol/NoGol: Gol (1.42), quasi una certezza viste le formazioni in campo.
Il Nord Europa ad Alto Punteggio: Forte convinzione sugli Over (2.50) in Superligaen (Brøndby – Nordsjælland) ed Eliteserien (Sandefjord – Tromso), così come in Allsvenskan (Hammarby – Elfsborg), spesso campionati teatro di partite ricche di reti.
Questa seconda schedina funge da giocata principale con un approccio a minor rischio per evento. Un sistema o una multipla con 8 eventi e quote medie intorno a 1.40 può generare vincite molto significative con una buona percentuale di risultati centrati.

La strategia del doppio gioco

La strategia è chiara:
Tentare il Colpo: Con la Multipla puntando sull’evento “Gol Primo Tempo”.
Rischio Controllato: Con la schedina da 8 eventi, massimizzando la probabilità di successo con il più comune “Gol” o “Over (2.50)”.
Ricordando sempre che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica, diciamo che il 9 novembre si prospetta dunque una giornata ad alto tasso di adrenalina per gli scommettitori che hanno puntato sulla prolificità delle reti in Europa. Non resta che attendere i fischi d’inizio!

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

