Serie A, la classifica dopo la quarta giornata. Il Napoli allunga, unica a punteggio pieno

Vincenzo Letizia 22 Settembre 2025 0 30 sec read

Dopo quattro giornate di Serie A, il Napoli campione d’Italia in carica è l’unica squadra del campionato a punteggio pieno. Con il successo sul Pisa nel posticipo del lunedì sera, gli azzurri di Antonio Conte salgono infatti a 12 punti in classifica, più due sulla Juventus seconda.

I toscani di Alberto Gilardino, viceversa, restano fanalino di coda insieme al Lecce, uniche due formazioni a un punto dopo le prime quattro giornate.

Serie A, la classifica aggiornata


Napoli 12 (4 partite giocate)
Juventus 10 punti (4)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Atalanta 8 (4)
Cremonese 8 (4)
Como 7 (4)
Cagliari 7 (4)
Udinese 7 (4)
Inter 6 (4)
Bologna 6 (4)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Sassuolo 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Fiorentina 2 (4)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (4)
Lecce 1 (4)

