Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025

Vincenzo Letizia 22 Settembre 2025 0 20 sec read

È Ousmane Dembélé il vincitore del Pallone d’Oro 2025. L’attaccante del Paris Saint-Germain, grandissimo protagonista nella cavalcata trionfale dei francesi verso la vittoria della Champions League, era il grande favorito e ha alzato il trofeo individuale più ambito del calcio.

Nella scorsa stagione, Dembélé ha giocato 53 partite, segnando 35 gol e portando a casa 16 assist. Succede al centrocampista spagnolo Rodri, vincitore della scorsa edizione del trofeo.

Vincenzo Letizia

