LE INTERVISTE – Napoli, Buongiorno: «Sto sempre meglio, ma con Conte devo gestire il minutaggio»

25 Ottobre 2025

Alessandro Buongiorno, finalmente in ripresa dopo una serie di guai fisici, si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli sull’Inter con un messaggio di prudenza e ambizione: «Sto sempre meglio — ha affermato — ora devo gestire il minutaggio con il mister in questa prima fase, dopo i miei infortuni».

Il difensore ha spiegato che, pur sentendosi in buona condizione, è fondamentale dialogare con Conte per evitare ricadute e trovare il giusto equilibrio tra disponibilità e carico atletico.

Buongiorno ha poi elogiato il gruppo e la compattezza mostrata in campo: «Il segreto è lavorare uniti, restare coesi, aiutarsi in campo e fuori».

 

Vincenzo Letizia

