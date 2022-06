Liberato Ferrara attacca De Laurentiis – Il giornalista napoletano afferma: “il Presidente del Napoli non sa nulla di calcio”

Il noto giornalista sportivo napoletano, nonché opinionista in Tv Liberato Ferrara, nel corso di una trasmissione su un’emittente locale ha commentato le parole del patron azzurro, durante la presentazione del ritiro della squadra in Abruzzo. Un vero e proprio duro attacco ad Aurelio De Larentiis, a suo dire, un imprenditore che bada solo ai soldi e non sa nulla di calcio. Ma vediamo quanto affermato da Ferrara:

IL presidente del Napoli non si intende affatto di calcio, infatti ogni volta che deve parlare di questo sport, esce sempre fuori tema e discute solo di soldi e di bilancio, dicendo delle cose assurde. A Aurelio De Laurentiis: è soltanto un imprenditore che ha fatto la sua fortuna comprando, per una manciata di fave, il Calcio Napoli ma non capisce un bel niente di giocatori, tecnica, e di quant’altro si riferisca al calcio giocato. Forse sarebbe meglio che non parlasse perché le sue dichiarazioni sono quanto mai inopportune e spesso offensive, come quando ha parlato di vile denaro.

Parole veramente dure del giornalista, che tuttavia rappresentano la realtà dei fatti; l’imprenditore cinematografico avrà pure fiuto e talento negli affari ma il calcio non è il suo forte.