Stasera Italia vs Argentina nel ricordo di Diego Armando Maradona -Tutto pronto a Wembley per il terzo trofeo tra le vincenti d’Europa e d’America

Tutto pronto allo Stadio Wembley di Londra per la disputa della terza Coppa della storia che si gioca tra la nazionale vincitrice del campionato europeo e della Copa America. Dopo 29 anni va in scena nuovamente questa sorta di finalissima di Supercoppa. Stasera toccherà ad Italia e Argentina contendersi tale prestigioso trofeo. Una sida assai importante per gli azzurri di Mancini che tenteranno di aggiudicarsi la Coppa conquistata in passata, nel 1985, dalla Francia e proprio dall’Albiceleste nel 1993. Il trofeo che ha un peso di circa 8,5 kg e un’altezza di 45 cm, è fatto in ottone placcato argento e ha una forma quasi identica alla prima versione creata nel 1985 per la prima Finalissima tra Francia e Uruguay. Il Ct azzurro Roberto Mancini ha dichiarato, alla viglia, che questa affascinante partita costituirà ‘la fine di un ciclo. Infatti in futuro verranno inseriti dei giovani per capire quanto valgono e se si potrà contare su di loro. Questa sfida Italia – Argentina si disputerà anche nel ricordo di Diego Armando Maradona. Per la cronaca, la nostra nazionale ritorna in quel di Wembley dopo la vittoria contro l’Inghilterra dello scorso 11 luglio 2021. Un precedente di buon augurio per Insigne e compagni.