LE INTERVISTE – Napoli, Di Lorenzo risponde alle critiche: «Rigore? Non è simulazione, contatto da dietro c’è stato»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a DAZN nel post-partita della vittoria contro l’Inter e ha affrontato il tema del rigore che ha sbloccato il match: «Non ho ancora rivisto nulla — ha detto — dal campo ho sentito un contatto in scivolata da dietro che non mi ha permesso di restare in piedi. Non è una simulazione, è una valutazione che l’arbitro ha preso».

Prima di entrare nel merito dell’episodio, il capitano ha voluto sottolineare lo stato d’animo della squadra: «Sentivo un’aria diversa, ci voleva una reazione così dopo la brutta figura in Champions. Sono fiducioso perché conosco questo gruppo».

Sull’episodio in area, Di Lorenzo ha ribadito la sua versione dei fatti: «Era un contrasto da dietro, mi è arrivato un tocco che mi ha sbilanciato. Non è stato un gesto teatralizzato — ha chiarito — l’arbitro ha valutato in questo modo».

Parole che nei prossimi giorni rischiano di alimentare la polemica arbitrale, specialmente alla luce delle affermazioni di esperti del settore che contestano la decisione del VAR.