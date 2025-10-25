INTERVISTE

LE INTERESSA – Inter, Chivu ammette: «Poca lucidità e troppe energie sprecate contro la panchina avversaria»

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 31 sec read

Cristian Chivu non nasconde il disappunto dopo la sconfitta col Napoli: «Abbiamo avuto poca lucidità e sprecato troppe energie litigiando con la panchina avversaria»
Il tecnico nerazzurro difende l’impianto della squadra, ma ammette: «Dovevamo restare lucidi. Sul secondo gol siamo stati impreparati su un lancio lungo di Spinazzola, poi la reazione è arrivata tardi e il terzo gol è stata la conseguenza di quell’equilibrio perduto»
Intervenuto poi sull’atteggiamento, puntualizza: «Non so cosa sia successo esattamente, ma parlerò con i ragazzi: non possiamo buttare via ciò che di buono abbiamo fatto litigando con altri. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e su dove vogliamo arrivare»

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Sarri: “Non abbiamo nessun obbligo di lottare con la Juve fino alla fine, sono palesemente di un’altra categoria.”

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri dichiara: “La partita è stata bloccata, con poche […]

13 Febbraio 2016 0 1 min read

MONDIALE PER CLUB: Fluminense-Al-Hilal 2-1, brasiliani in semifinale

Il Fluminense batte ed elimina l’Al-Hilal di Simone Inzaghi con aggressività e lucidità. Il Flu gestisce meglio sia la partita estremamente tattica che si disputa […]

4 Luglio 2025 0 1 min read

Lobotka: “Terzo scudetto a Napoli? Speriamo. Ci proveremo”

A margine della partita di addio al calcio di Marek Hamsik, ha parlato anche Stanislav Lobotka, metronomo del Napoli e della Nazionale slovacca, che a fine gara […]

6 Luglio 2025 0 57 sec read

Napoli, verso un accordo per la gestione di Largo Maradona, istituzioni e operatori al tavolo tecnico

Un passo verso la definizione di regole stabili per la gestione di Largo Maradona (si trova ai Quartieri Spagnoli di Napoli) è stato compiuto ieri […]

20 Ottobre 2025 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui