LE INTERVISTE – Napoli, Scott McTominay: abbiamo ritrovato fiducia, così ci siamo riscattati

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 26 sec read

Scott McTominay, protagonista nel 3-1 del Napoli contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN esprimendo tutta la soddisfazione per la reazione della squadra dopo la delusione europea: «Abbiamo avuto una grande reazione dopo la sconfitta in Champions League, contro una squadra molto forte. E’ stata una serata grandiosa, top. Spinazzola è un ottimo giocatore, ma non solo lui». Il centrocampista scozzese, autore di una prova di forza e di un gol decisivo, ha poi sottolineato la compattezza del gruppo e la fiducia ritrovata sotto la guida di Conte.

