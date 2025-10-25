LE INTERVISTE – Napoli, Anguissa: «Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento»

In un’intervista a caldo dopo la prestigiosa vittoria del Napoli contro la Inter, Franck Zambo Anguissa ha sintetizzato con lucidità la chiave del successo azzurro: «Non è stato il sistema che ha fatto la differenza, ma il nostro atteggiamento».

L’importanza del contesto non sfugge al centrocampista camerunense: il club partenopeo veniva da un periodo di prestazioni altalenanti e questa affermazione su un palcoscenico importante assume ancora maggior valore. Anguissa ha sottolineato che contro una squadra di rango come l’Inter «l’obiettivo è sempre quello di vincere» e che la “voglia di farlo” è stata evidente sin dal fischio d’inizio.

La dichiarazione fa emergere due aspetti fondamentali: da un lato l’idea che, al netto del sistema di gioco adottato dal tecnico, sia stato il comportamento dei giocatori – la mentalità, lo spirito, la determinazione – a determinare l’esito della partita. Dall’altro, il riconoscimento del ruolo che ognuno nel gruppo ha avuto nel dare forma a una prestazione che si spera possa segnare una svolta.

Anguissa ha anche fatto riferimento alla fiducia nel gruppo e nel lavoro svolto in settimana: «Abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto… noi siamo pronti a fare quello che dice il mister». La frase indica che la preparazione non è stata solo tecnica o tattica, ma ha avuto un forte imprinting motivazionale: la squadra ha scelto di “essere” squadra, unita, pronta all’impegno e determinata.

In sintesi, è la valorizzazione del “come” più che del “che cosa”: non tanto il modulo o la strategia, quanto il modo in cui è stato interpretato in campo. Quando una formazione abbraccia un atteggiamento vincente, la prestazione può travalicare le singole caratteristiche del sistema. Un concetto che, nelle parole di Anguissa, fotografa un Napoli che ritrova – o almeno in parte – la propria identità.