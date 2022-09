Napoli – Anguissa, in conferenza stampa:. “Siamo in Scozia con l’obiettivo della vittoria”

Ieri vigilia di Rangers – Napoli, seconda giornata del girone A di Champions League, ha palato nella conferenza stampa di rito, il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa, uno dei migliori in questo primo scorcio di stagione. Ebbene il camerunense, da leader, ha dichiarato che sebbene gli scozzesi siano una squadra forte, in particolare in casa, il Napoli giocherà per un solo obiettivo la vittoria che darebbe ottime garanzie per ipotecare la qualificazione al turno successivo. Ma vediamo nel dettaglio le parole di Anguissa:

“Naturalmente quella con i Rangers sarà una partita difficile, contro una squadra forte, in particolare davanti al proprio pubblico ma noi abbiamo analizzato attraverso i filmati che ci ha mostrato il mister i movimenti degli avversari. I padroni di casa avranno una grossa spinta dai loro tifosi, tuttavia, noi siamo qui per portare a casa i tre punti in palio.