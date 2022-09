Champions League – Il Liverpool batte l’Ajax, l’Inter espugna il campo del Viktoria Plzen

Si è disputata ieri, la prima tornata della due giorni di Champions League, valida per la seconda giornata dei vari raggruppamenti. Per quanto riguarda il girone A, in cui c’è anche il Napoli, di scena questa sera in Scozia, contro i Rangers di Glascow, il Liverpool ha sconfitto, in casa, per 2 a 1 gli olandesi dell’Ajax, mentre nel girone C, pronto riscatto dell‘Inter contro il Viktoria Plzen per 2 a 0, nella trasferta in Repubblica Ceca. Oggi, oltre agli azzurri ,giocheranno le altre due italiane, ossia il Milan, al Meazza con la Dinamo Zagabria e la Juventus, allo Stadium, contro i portoghesi del Benfica.