Bagni: “Petagna ha lottato come un leone, il Napoli può ambire a tutto! A gennaio mi aspetto un solo innesto…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni

“Non siamo mai rimasti fuori dalla lotta scudetto, ma è chiaro che dopo la vittoria di ieri qualcosa è cambiato. Mettere Petagna là davanti è stata una scelta intelligente di Spalletti perché l’attaccante ha fatto salire la squadra. Può sbagliare, fare qualche errore tecnico, ma Petagna lotta come un leone per quella maglia. Non ha mai avuto timore, non si è mai fatto anticipare, ha distribuito palloni intelligenti ai compagni, ha davvero disputato una prestazione intelligente.

Di Lorenzo disputa prestazioni sempre di alto livello, in ogni ruolo che interpreta in difesa, ma credo che in quel reparto qualcosa ci vorrebbe.

La gara di mercoledì il Napoli deve vincerla a tutti i costi, non è pensabile vanificare l’impresa di ieri sera perdendo punti con lo Spezia. Anzi, speriamo che il Torino possa essere tosto perché nella prossima giornata la partita più impegnativa ce l’ha proprio l’Inter. Detto questo, aspettiamo il ritorno degli infortunati perché con la rosa al completo, il Napoli può ambire a tutto.

Non ho sentito De Laurentiis, probabilmente era troppo felice e lui quando è felice resta chiuso nella sua allegria. Vediamo dopo Natale cosa succederà nel mercato, ma sono fiducioso. Una pedina entrerà, una sola, perché non bisogna fare tanto la rosa del Napoli è competitiva”.