Europa League: vince solo la Roma

Serata con luci ed ombre quella vissuta ieri dalle tre compagini italiane impegnate nei sedicesimi di finale di andata di Europa League. L’unica ad aver portato a casa la vittoria è stata la formazione giallorossa di Fonseca, che ha espugnato il terreno di gioco del Braga, formazione portoghese, per 2 a 0, ipotecando così il passaggio agli ottavi della competizione continentale minore. Il Milan si è fatto recuperare due volte dai padroni di casa della Stella Rossa, chiudendo il match sul 2 a 2, mentre il Napoli ha lasciato le penne in Spagna, perdendo per 2 a 0 la sfida con il Granada e compromettendo la qualificazione. Rimontare questo risultato al Maradona, non sarà semplice con una formazione rimaneggiatissima.