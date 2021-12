Serie A, Udinese-Salernitana: ospiti alla disperata caccia di punti salvezza, ma in quota avanti i padroni di casa

ROMA – Sembra non aver fine la crisi della Salernitana ultima della classe e reduce da quattro sconfitte consecutive. Gli uomini di Colantuono cercano punti vitali per la salvezza in casa di una Udinesenreduce dal poker messo a segno a Cagliari, una delle rivali salvezza dei campani. Per gli esperti di 888sport.it, i bianconeri partono con i favori del pronostico in quota a 1,40 contro l’8,25 riservato al colpo esterno granata. Si gioca invece a 4,85 l’opzione pareggio. La difficoltà ad andare in gol degli ospiti, a secco negli ultimi quattro match, lascia propendere i bookie per il No Goal a 1,76 avanti sul Goal proposto a 2. Anche per il risultato esatto in pole i friulani: favorito il 2-0 a 6,50 sull’1-0 proposto da 888 a 7. Una vittoria esterna per 2-1 di Ribery e compagni, come nell’occasione dell’unica vittoria esterna stagionale in casa del Venezia, vale 20 volte la posta. Proprio alla classe del fuoriclasse francese si affida la Salernitana per far riprendere quota al peggior attacco della Serie A: la rete inaugurale del match ad opera del francese, ancora a secco in campionato, è offerta a 12,50 mentre secondo i bookie, il favorito come primo marcatore del match è il bomber dei padroni di casa Beto, in quota a 4,40. RED/Agipro