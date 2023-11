Champions League: Milan, la strada col Psg è in salita. Lazio avanti col Feyenoord, anche Napoli e Inter favorite

La sconfitta di sabato sera contro l’Udinese ha peggiorato il momento del Milan, che martedì a San Siro è chiamato a reagire per evitare di compromettere il cammino in Champions League. Arriva il Psg dell’ex Gigio Donnarumma, con la squadra di Pioli – che in tre partite ha portato a casa solo due punti, senza mai segnare – che parte però indietro nelle quote Snai. Il segno «2» è quello più probabile, a 2,20, seguito dall’«1» a 3,15 e dal pareggio a 3,50. C’è fiducia, però, nell’attacco rossonero: Over e Goal sono rispettivamente a 1,70 e 1,57, con l’Under a 2,05 e il No Goal a 2,25. Mbappé a 2,25 è il marcatore più probabile, con Ramos a 3,00 e un terzetto a 3,50 che comprende Giroud, Kolo Muani e Leao.

L’altra squadra impegnata nel martedì di Champions League è la Lazio, che all’Olimpico riceve il Feyenoord. I biancocelesti sono attualmente al terzo posto nel Gruppo E ma, con una vittoria sugli olandesi, li scavalcherebbero mettendosi quindi in una posizione di vantaggio alla vigilia delle ultime due gare del girone. È una partita in equilibrio, con la vittoria della squadra di Sarri a 2,50; subito dietro c’è il «2» a 2,65, con il pareggio più in alto, a 3,60. Anche in questo caso, come per Milan-Psg, Over e Goal in picchiata (1,65 e 1,55) rispetto agli esiti opposti, quotati 2,10 (Under) e 2,35 (No Goal).

Se le sfide del martedì sembrano, almeno in lavagna, le più complicate per le italiane, più abbordabili sono gli impegni di Napoli e Inter, in campo mercoledì. Al ‘Maradona’, il Napoli riceve l’Union Berlino con l’obiettivo di centrare la terza vittoria in quattro partite e ipotecare l’accesso agli ottavi: sembra una missione possibile, quella della squadra di Garcia, con l’«1» a 1,40 e gli altri due esiti quotati rispettivamente 4,75 («X») e 7,75 («2»). In discesa anche l’Inter che, dopo il blitz di Bergamo che ha rafforzato il primato in campionato, viaggia verso l’Austria per affrontare il Salisburgo già sconfitto a San Siro. Un’altra vittoria nerazzurra (sarebbe la terza in quattro gare di Champions per i vicecampioni d’Europa) si gioca a 1,60 e si fa preferire al pareggio a 4,25 e al successo austriaco a 5,25.

A metà del cammino nella fase a gironi, in testa alla lavagna antepost per la vittoria della Champions c’è il Manchester City a 3,25, seguito dal Bayern a 5,50, dal Real Madrid a 7,50 e dall’Arsenal a 8,00. Il Barcellona staziona a 12, poi il Psg a 15; l’Inter è la prima delle italiane a 20, seguita dal Napoli a 33, dal Milan a 50 e dalla Lazio a 100.