Calciomercato Napoli: derby di Madrid per Fabian Ruiz, per i bookie viva la pista Juventus

ROMA – Il Napoli, dopo gli addi di Insigne, Mertens e Kolulibaly, potrebbe salutare un altro pezzo da novanta come Fabian Ruiz. La permanenza dello spagnolo, infatti, non è così scontata tanto che sono diverse le squadre interessate al centrocampista con i betting analyst Olybet.it che vedono favorito l’Atletico Madrid di Simeone, in quota 4,50, nel derby di mercato con il Real opzione che vale 7,50 la posta.Le spagnole, però, non sono le uniche interessate al centrocampista: anche la Juventus ha messo nel mirino Fabian Ruiz con l’approdo del mediano alla corte di Allegri che vale 10 volte la posta. stessa quota riservata al trasferimento al Manchester City. Difficile invece un passaggio al Milan, visto a 25.RED/Agipro