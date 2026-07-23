Emergenza difesa a Napoli, Allegri chiede aiuto al mercato: Solet e Romero nomi caldi nelle quote

ROMA – La sconfitta in amichevole per 3-1 contro l’Arezzo lancia un campanello d’allarme per il calciomercato del Napoli, con occhi puntati soprattutto sulla difesa, alla luce dei tre goal subiti e dell’infortunio di Alessandro Buongiorno. Il profilo giusto per rafforzare il reparto arretrato agli ordini di Massimiliano Allegri potrebbe essere Oumar Solet dell’Udinese, ormai un pezzo pregiato del nostro campionato. Un nome che, riporta Agipronews, stuzzica i bookmaker: il passaggio in azzurro paga 6,00 su Snai, appaiato in lavagna, a Cristian Romero del Tottenham, già protagonista in Serie A con le maglie di Genoa e Atalanta, e autore di un ottimo Mondiale. L’alternativa potrebbe però arrivare da una rivale come la Juventus dove tira aria di addio per Federico Gatti, già allenato da Allegri negli anni alla Continassa. Il cambio di maglia si gioca a 1,75 su Betflag.
DVA/Agipro