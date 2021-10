Serie A: Inter-Juventus, quote in nerazzurro. Roma-Napoli, Spalletti in vantaggio su Mourinho

22 ottobre 2021 – Weekend di grandi sfide in Serie A. A San Siro l’Inter affronta domenica sera il primo derby d’Italia da campione in carica dopo oltre un decennio. A una settimana dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, i nerazzurri partono in pole contro la Juventus, nonostante la netta ripresa degli uomini di Allegri dell’ultimo mese: i betting analyst di Stanleybet.it vedono il successo dei padroni di casa a 2,09, minore fiducia nella Vecchia Signora, per cui il «2» paga 3,35. Più alta la quota del pareggio, fissata a 3,55. Difficile aspettarsi un incontro da poche reti, anche se in passato tante volte Inter e Juventus hanno dato vita a partite avare di gol. Over in vantaggio a 1,73, mentre una partita da meno di tre marcature si gioca a 1,99. L’Inter può contare su un duo d’attacco che fa paura, soprattutto dopo la vittoria in Champions ai danni dello Sheriff Tiraspol. Lautaro Martinez vede il gol a 2,75, ma attenzione anche a Edin Dzeko, protagonista dell’ultima notte europea a San Siro. Per il bosniaco, la rete vale 3,00. Dall’altra parte, una marcatura di Paulo Dybala, che potrebbe rientrare dopo l’infortunio, è a 3,25, mentre per Moise Kean la quota è 3,75.

Da San Siro all’Olimpico di Roma, dove i giallorossi ospitano domenica pomeriggio il Napoli capolista a punteggio pieno. Il pronostico pende leggermente sul «2» partenopeo, dato a 2,46. La reazione dei giallorossi, a pochi giorni dalla pesantissima batosta per 6-1 in casa del Bodo Glimt, è fissata a 2,75. Il segno «X» vale 3,45. Over molto probabile per il cosiddetto “Derby del sole”, per cui un match con almeno tre gol è in quota a 1,63, mentre l’Under è proposto a 2,14. Attese reti da entrambe le parti, tanto che il Goal si gioca a 1,54, contro il No Goal a 2,31.

Trasferta non facile per il Milan, che va a Bologna da favorito, ma in un match insidioso. La vittoria dei rossoneri, secondi a due soli punti dalla vetta, è in quota a 2,10. I rossoblù, protagonisti prima della sosta di un sorprendente 3-0 in casa contro la Lazio, vedono l’«1» a 3,30. Poco più alta la quota del pari, proposto a 3,55. Proprio la Lazio, reduce dal successo con l’Inter, affronta un’altra trasferta tutt’altro che facile a Verona, anche se il pronostico Stanleybet.it le sorride. Il successo biancoceleste si gioca a 2,24, i tre punti dell’Hellas valgono 3,05, con il segno «X» a 3,50.