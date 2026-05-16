Napoli: tre punti a Pisa per blindare la Champions, Hojlund vede la fine del digiuno (2,50) nelle quote goal

Con una sola vittoria nelle ultime cinque partite il Napoli, ancora secondo in classifica, è stato risucchiato nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League che può però garantirsi battendo in trasferta, domenica mattina, un Pisa già retrocesso e reduce da sette sconfitte consecutive. Missione ampiamente alla portata secondo i bookmaker che, riporta Agipronews, offrono il colpo esterno a 1,37 su Planetwin365 e Better, con il pareggio (come nelle ultime due trasferte azzurre a Parma e Como) a 5,00 e il segno «1» a 8,00 volte la posta. Un bis dell’Over della sfida dell’andata, finita 3-2, è in vantaggio (1,75) sull’Under, indicato a 1,95. Fra i risultati esatti in “pole”, in lavagna, lo 0-2 a 6,00. Se nella «X» domina l’1-1 (8,00) si sale a 16,00 per 1-0 pisano.
MARCATORI – Nelle quote goal comanda, a 2,50, Rasmus Hojlund per interrompere un digiuno di sette giornate. Da febbraio il miglior marcatore della squadra di Antonio Conte, con quatto centri, è stato infatti il nuovo acquisto Alisson Santos, in scia (3,00) al compagno per il pokerissimo. In casa Pisa, Oscar Hiljemark si affida a Stefano Moreo (5,50), miglior realizzatore stagionale con sei reti, e alla prima volta dello svizzero Filip Stojilkovic, a 6,50 volte la giocata.
DVA/Agipro