Europa League: per i bookie Napoli tra le favorite per il titolo, la Lazio può essere l’outsider

ROMA – Giunti al giro di boa della fase a gironi, si iniziano a delineare in maniera più chiara le favorite per la vittoria dell’Europa League con le due squadre italiane protagoniste. Dopo la prima vittoria ottenuta contro la capolista del proprio gruppo, il Legia Varsavia, sono in rialzo le quotazioni del Napoli di Luciano Spalletti. Il titolo europeo per i partenopei, ora secondi nel girone al pari del Leicester, per gli esperti di Olybet.it si gioca a 15, stessa quota proprio degli inglesi allenati da Brendan Rodgers e del Lione, una delle due squadra ancora a punteggio pieno nella competizione. L’altra a 9 punti, il West Ham, ancora a 0 gol subiti è la favorita per i bookie a 12. C’è un’altra italiana impegnata nella competizione, la Lazio, seconda a 4 punti nel proprio raggruppamento dopo il pareggio per 0-0 contro il Marsiglia. Il successo finale dei biancocelesti di Maurizio Sarri, leggermente attardati nei pronostici, vale su olybet.it 22 volte la posta.