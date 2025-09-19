Champions League, per i bookie Inter e Napoli vedono la top-8, Juventus e Atalanta più indietro in quota

ROMA – Una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Bilancio negativo per le squadre italiane impegnate nella prima giornata di Champions League, a fronte comunque di sfide molto complicate. L’unica compagine che conquista i tre punti è l’Inter di Cristian Chivu, vittoriosa ad Amsterdam contro l’Ajax. E proprio i nerazzurri, secondo i bookmaker, hanno maggiori possibilità di avanzare nella competizione: come riporta Agipronews, vale infatti 2 su Sisal un piazzamento di Lautaro Martinez e compagni tra le prime 8 del girone, mentre si sale a 4,50 per le prime 4 e a 9 tra le prime 2. Tra le altre italiane, è offerta a 2,75 la top-8 del Napoli, a 4 quella Juventus e a 12 quella dell’Atalanta, mentre si sale a 7,50 per la top-4 della squadra di Conte, a 12 per quella di Igor Tudor e a 33 per quella di Ivan Juric.
In ottica titolo, invece, le italiane non godono di molta fiducia da parte dei bookmaker: vale 25 su Planetwin365 la quarta Champions League dell’Inter, seguita a 28 dalla prima volta del Napoli e a 41 per la terza Coppa della Juventus. Lontana l’Atalanta, fissata a quota 67. Tra le principali candidate alla vittoria, regna l’equilibrio secondo gli esperti, con ben tre squadre appaiate a quota 6,50: Liverpool, Barcellona e i campioni in carica del Psg.
FP/Agipro