BOLLETTANDO

Guardiola ct dell’Italia? Crollano le quote dopo le parole di Abodi

Vincenzo Letizia 1 Giugno 2026 0 52 sec read

“Guardiola non è un sogno impossibile, è un allenatore importante”. Parole, quelle del ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, che hanno riacceso il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale, riportandolo in piena corsa per il ruolo di c.t. Come riporta Agipronews, ne sono convinti i betting analyst di Goldbet Better, che ora propongono a quota 8,00 il matrimonio tra Guardiola e l’Italia. Una quota praticamente dimezzata rispetto al 15,00 di pochi giorni fa, che testimonia come l’opzione che porta allo spagnolo, fresco di addio al Manchester City dopo venti trofei in dieci anni, sia concreta. Al momento, comunque, non è quella ritenuta più probabile, visto che in lavagna tiene banco la corsa a due tra Roberto Mancini, favorito a 1,75, e Antonio Conte, a 2,00: due cavalli di ritorno per un testa a testa serrato, con Guardiola che è pronto a inserirsi. Perde ancora terreno in quota, invece, Claudio Ranieri, in lavagna a 12,00, davanti anche all’opzione Silvio Baldini (15,00), in panchina in questi giorni per guidare la Nazionale nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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