Guardiola ct dell’Italia? Crollano le quote dopo le parole di Abodi

“Guardiola non è un sogno impossibile, è un allenatore importante”. Parole, quelle del ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, che hanno riacceso il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale, riportandolo in piena corsa per il ruolo di c.t. Come riporta Agipronews, ne sono convinti i betting analyst di Goldbet e Better, che ora propongono a quota 8,00 il matrimonio tra Guardiola e l’Italia. Una quota praticamente dimezzata rispetto al 15,00 di pochi giorni fa, che testimonia come l’opzione che porta allo spagnolo, fresco di addio al Manchester City dopo venti trofei in dieci anni, sia concreta. Al momento, comunque, non è quella ritenuta più probabile, visto che in lavagna tiene banco la corsa a due tra Roberto Mancini, favorito a 1,75, e Antonio Conte, a 2,00: due cavalli di ritorno per un testa a testa serrato, con Guardiola che è pronto a inserirsi. Perde ancora terreno in quota, invece, Claudio Ranieri, in lavagna a 12,00, davanti anche all’opzione Silvio Baldini (15,00), in panchina in questi giorni per guidare la Nazionale nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.