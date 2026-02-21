Valentina De Laurentiis: “Conquistare il mondo”. Il piano globale del Napoli

I riflettori accesi sulla crescita internazionale del club partenopeo si spostano ora anche sul management societario. In una lunga intervista rilasciata ai media sportivi, Valentina De Laurentiis ha raccontato visioni, ambizioni e prospettive del brand Napoli, tra risultati, obiettivi futuri e l’idea di un possibile ruolo ancora più importante nel futuro della società.

Partiamo da un’espressione che ha subito catturato l’attenzione: “Conquistare il mondo, commercialmente”. Cosa intendeva con questa frase?

«Se non ci meritiamo il titolo sensazionalistico, allora lo dico francamente: conquistare il mondo, commercialmente. I dati ci dicono che in Campania abbiamo avuto riscontri oggettivamente imponenti; che in Italia le risposte sono state notevoli; che in Europa possiamo ritenerci soddisfatti. Ma adesso bisogna andare oltre e per farlo è necessario produrre in hub esterni».

L’esponente del board sottolinea come l’espansione internazionale non sia più un semplice sogno: la strategia commerciale deve adattarsi ai mercati globali, sfruttando al meglio la notorietà del marchio azzurro.

Questa visione si collega anche all’idea di un suo futuro più in prima linea nella società?

«Potremmo chiamarla presidente, un giorno? Se mai dovesse succedere, sarebbe un onore che richiederebbe impegno. Il pilastro del Napoli si chiama Aurelio De Laurentiis, che sogna uno stadio nuovo e sempre azzurro, come lo è ormai da anni e anni. I successi producono simpatia, aiutano a non essere “incazzati” come può capitare quotidianamente, e noi vogliamo regalare gioia. La storia racconta con i due scudetti e l’esemplare conduzione finanziaria di cosa sia stato capace».

Da queste parole emerge una visione familiare ma professionale del progetto Napoli: riconoscere l’eredità del padre e guardare al futuro con ambizione.

Qual è il ruolo della famiglia nella gestione del club?

«Il pilastro di questa società è mio padre, punto. Senza la sua visione e la sua capacità di guardare lontano, non saremmo arrivati fin qui. La nostra ambizione è continuare a far crescere il Napoli, non solo come squadra di calcio, ma come brand globale».

L’intervista a Valentina De Laurentiis non si limita a uno sguardo sul presente, ma apre finestre su un futuro in cui il brand Napoli può espandersi ben oltre i confini sportivi tradizionali. Tra l’eredità di una famiglia guida e l’idea di una crescita internazionale, la promessa è chiara: il club punta a diventare non solo protagonista in campo, ma anche nel mercato globale del calcio.

di Vincenzo Letizia