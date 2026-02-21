NAPOLI IN LUTTO – Tutta la città piange la scomparsa del piccolo Domenico, salito al cielo circa un’ora fa

La città di Napoli è in lutto per la morte troppo immatura del piccolo Domenico, di soli due anni e sei mesi, che ha lasciato questo mondo alle 9.20 di stamattina, a causa di imperdonabili errori umani. La bruttissima notizia è stata resa nota dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Il polpolo partenopeo è vicino alla famiglia per l’immane dolore dovuto alla perdita di un bambino che non aveva nessuna colpa. Ora, tutti chiedono giustizia e punizioni severe all’indirizzo di coloro i quali si sono resi colpevoli di questa tragedia. Poco fa, il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, si è recato all’ospedale Monaldi per pregare al fianco di Patrizia, la mamma, e per somministrare al bambino l’estrema unzione. Domenico era in vita soltanto grazie alle macchine per la respirazione e la circolazione extracorporea che lo ha tenuto vivo per circa due mesi dopo il fallito trapianto di un cuore danneggiato, del 23 dicembre. Ciao Domenico, finalmente potrai riposare in pace!