ANTEPRIMA PARTITA – Domani la Nazionale di Gattuso affronta l’Irlanda del Nord per la semifinale spareggio, a Bergamo

Vigilia di partita per la Nazionale italiana di Gennaro Gattuso, la quale, domani sera, a Bergamo, sarà impegnata contro l’Irlanda del Nord, nella semifinale playoff valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali di giugno, in Canada, Stati Uniti e Messico. Vincere contro i britannici è un vero imperativo, per l’Italia: è una questione di storia, prestigio, curriculum e superiorità. Il divario tra le due formazioni è nettissimo, sia come forza, che come valore economico dei giocatori, per esempio, in fatto di quotazione delle squadre, la rosa del Ct azzurro vale 750 milioni in più di quella irlandese. Tra semifinale ed eventuale finale contro Galles o Bosnia, l’Italia, in meno di una settimana, si gioca tutto. Dopo essere mancata nel 2018, in Russia e nel 2022, in Qatar, la Nazionale non può permettersi un’altra vergognosa eliminazione. Avversarie come l’Irlanda del Nord, il Gelles, o la Bosnia sono da rispettare e da non sottovalutare, ma sicuramente inferiori. Per vincere, domani, Gattuso punta le sue carta sull’ex centravanti 26enne dell’Atalanta Matteo Retegui. L’attaccante, adesso emigrato in Arabia Saudita, per militare nell’‘Al-Qadsiah ha già realizzato, tra campionato e coppa locale, 18 reti. Un bottino rilevante per l’italo argentino, il quale si è presentato a Coverciano in un buon momento di forma, pronto a dare il suo contributo all’Italia. Riguardo alla probabile formazione, il nostro commissario tecnico, ha dei dubbi da sciogliere; Gsattuso dovrebbe optare per il 3-5-2, spazio pertanto a tre difensori, a due esterni a tutta fascia, ma soprattutto al doppio centravanti. D’altronde l’Irlanda , guidata da O’Neill si schiererà a specchio. Dunque, le possibili formazioni del New Balance Arena dovrebbero essere le seguenti:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct: O’Neill.

Per quanto concerne i numeri tra le due squadre registriamo 11 precedenti, il cui bilancio pende a favore degli azzurri che hanno conquistato 7 successi e 3 pareggi, contro una sola vittoria degli avversari, datata 1958. L’ultima partita, disputata fra le due contendenti, risale al 15 novembre del 2021, quando il match terminò col risultato ad occhiali. Direttore di gara sarà l’olandese Makkelie.