NEWS

ROMELU LUKAKU – L’attaccante belga rinuncia alla sua Nazionale per allenarsi con la squadra azzurra, a Castel Volturno

Armando Fico 25 Marzo 2026 0 54 sec read

Quando la gratitudine esiste davvero: Romelu Lukaku ha rinunciato alle amichevoli con il Belgio, per allenarsi col Napoli, società che gli ha dato tantissimo. Tornando a Castel Volturno, Big Rom  è intenzionato a  migliorare la sua condizione fisica per essere utile in questo  finale di campionato, in cui c’è da raggiungere, almeno il secondo posto in classifica, a spese del Milan che, tra 12 giorni sarà ospite al Maradona, in uno scontro diretto. Magari, tutti i giocatori fossero così riconoscenti come il numero 9 di Antonio Conte. Dopo la rete all’ultimo secondo, contro il Verona, Lukaku affermò quanto segue:

Il Napoli mi ha dato tanto, prima di arrivare a Napoli ero morto. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile per noi, però dobbiamo guardare avanti, mirando diretto all’obiettivo.”

Pertanto ha  risposto alla convocazione di Garcia, ex tecnico del Napoli e oggi  ct della nazionale belga ma, poi ha informato il tecnico e la federazione che non sarebbe partito per gli Stati Uniti per disputare gare  amichevoli, inutili,  contro Stati Uniti e Messico. Un autentico comportamento da professionista serio.

 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

ADL vuole il Mondiale per Club: 10 milioni di premio alla squadra, Barcellona decisiva

Il Napoli ed il suo presidente Aurelio De Laurentiis vogliono fortemente la qualificazione al prossimo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA nell’estate del 2025. Per l’Italia l’Inter è […]

11 Marzo 2024 0 1 min read

Chiariello, Scotto e Trombetti a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Il futuro del Napoli passa per il rinnovo di Kvara”. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, […]

1 Maggio 2024 0 4 min read

Tuttosport: De Laurentiis propone a Cairo lo scambio Petagna, più conguaglio per Belotti

Nel mirino del presidente del Napoli, da sempre, c’è l’attaccante del Torino e della nazionale italiana Andrea Belotti, che dopo anni in squadre di seconda […]

7 Giugno 2021 0 1 min read

Sannino: “Niente allarmismi, Sarri ha bisogno di tempo”

Giuseppe Sannino, ex tecnico di Palermo e Chievo Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live: “Nessuno si aspettava un inizio simile in campionato, […]

1 Settembre 2015 0 23 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui