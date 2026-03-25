ROMELU LUKAKU – L’attaccante belga rinuncia alla sua Nazionale per allenarsi con la squadra azzurra, a Castel Volturno

Quando la gratitudine esiste davvero: Romelu Lukaku ha rinunciato alle amichevoli con il Belgio, per allenarsi col Napoli, società che gli ha dato tantissimo. Tornando a Castel Volturno, Big Rom è intenzionato a migliorare la sua condizione fisica per essere utile in questo finale di campionato, in cui c’è da raggiungere, almeno il secondo posto in classifica, a spese del Milan che, tra 12 giorni sarà ospite al Maradona, in uno scontro diretto. Magari, tutti i giocatori fossero così riconoscenti come il numero 9 di Antonio Conte. Dopo la rete all’ultimo secondo, contro il Verona, Lukaku affermò quanto segue:

“Il Napoli mi ha dato tanto, prima di arrivare a Napoli ero morto. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile per noi, però dobbiamo guardare avanti, mirando diretto all’obiettivo.”

Pertanto ha risposto alla convocazione di Garcia, ex tecnico del Napoli e oggi ct della nazionale belga ma, poi ha informato il tecnico e la federazione che non sarebbe partito per gli Stati Uniti per disputare gare amichevoli, inutili, contro Stati Uniti e Messico. Un autentico comportamento da professionista serio.