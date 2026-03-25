NEWS

Dries Mertens – L’ex azzurro, il 26 maggio prossimo, ritornerà al Maradona per l’evento “Notte dei Leoni”

Armando Fico 25 Marzo 2026 0 43 sec read

Nel capoluogo campano il calcio è una vera passione e l’amore verso la maglia azzurra è una costante da sempre. Spesso, i giocatori del Napoli  diventano degli idoli, come nel caso di Dries Mertens, forse uno dei più amati e stimati calciatori i di tutta la storia del club partenopeo, dopo Maradona. L’attaccante belga ma di adozione napoletana tornerà allo stadio  Maradona, il prossimo 26 maggio, in occasione dell’evento denominato  “Notte dei Leoni”. In quella serata di beneficenza, tanti ex azzurri torneranno in campo; da Insigne a Lavezzi,  e come annunciato  dall’associazione Legends Napoli,  anche Dries detto “Ciro” Mertens sarà presente. Si tratta di un evento, per una giusta causa,  al quale potranno assistere tutti i tifosi azzurri, pagando soli 6€. La notizia è stata presa con immenso piacere dalla tifoseria che, certamente accorrerà in massa per rivedere i vecchi idoli e per dare il proprio contributo benefico. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Davide Russo De Cerame: “C’è stata un’accelerata per Klaassen e potrebbe esserci un incontro per velocizzare la trattativa”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Davide Russo De Cerame, giornalista “Sono un po’ scettico sull’ipotesi […]

25 Maggio 2016 0 47 sec read

Carlo Verna: “Ieri al San Paolo c’è stata la rivincita della seconde linee”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Verna, giornalista “Ieri ho ritrovato il Napoli ma non […]

20 Aprile 2016 0 55 sec read

Alvino: “Mi risulta che domani firmerà il nuovo allenatore del Napoli, solo De Laurentiis sa chi sarà”

Ecco quanto dichiarato dal giornalista Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli: “Non mi sono mai arrivate conferme su Conceicao al Napoli. Anche a me […]

25 Maggio 2021 0 26 sec read

Pompameo: “El Kaddouri sostituto naturale di Hamsik, Napoli e Fiorentina sono le squadre che giocano il miglior calcio in serie A”

ANGELO POMPAMEO, direttore di Julie News, è intervenuto a “FUORI GARA”,  su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, in onda dal lunedì […]

9 Ottobre 2015 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui