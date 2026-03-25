Dries Mertens – L’ex azzurro, il 26 maggio prossimo, ritornerà al Maradona per l’evento “Notte dei Leoni”

Nel capoluogo campano il calcio è una vera passione e l’amore verso la maglia azzurra è una costante da sempre. Spesso, i giocatori del Napoli diventano degli idoli, come nel caso di Dries Mertens, forse uno dei più amati e stimati calciatori i di tutta la storia del club partenopeo, dopo Maradona. L’attaccante belga ma di adozione napoletana tornerà allo stadio Maradona, il prossimo 26 maggio, in occasione dell’evento denominato “Notte dei Leoni”. In quella serata di beneficenza, tanti ex azzurri torneranno in campo; da Insigne a Lavezzi, e come annunciato dall’associazione Legends Napoli, anche Dries detto “Ciro” Mertens sarà presente. Si tratta di un evento, per una giusta causa, al quale potranno assistere tutti i tifosi azzurri, pagando soli 6€. La notizia è stata presa con immenso piacere dalla tifoseria che, certamente accorrerà in massa per rivedere i vecchi idoli e per dare il proprio contributo benefico.