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Addio a Gino Paoli: l’architetto della malinconia e della poesia senza fine

Claudio Donato 24 Marzo 2026 0 53 sec read

Oggi la musica italiana si scopre un po’ più sola, più silenziosa. Se ne va Gino Paoli, l’uomo che ha saputo trasformare la malinconia in una forma altissima di bellezza e la semplicità in poesia pura.

Non è stato solo un cantautore; è stato l’architetto dei nostri sentimenti più intimi. Ci ha insegnato che:

Un’intera esistenza può essere racchiusa tra le quattro pareti di una stanza.

L’amore può essere senza fine, un cerchio che sfida il tempo e la logica.

Il sapore della felicità ha spesso la forma del sale e il profumo del mare di Genova.

Gino ci lascia in eredità uno sguardo sornione, una voce graffiante e la capacità rara di saper dire “ti amo” senza mai risultare banale. Ha cantato i gatti, il cielo, gli incontri mancati e quelli che cambiano la vita, portando la scuola genovese nell’eternità.

Grazie, Maestro, per averci regalato una bussola per orientarci nel mare delle emozioni. Il tuo “cielo in una stanza” resterà per sempre aperto, sopra di noi.

Buon viaggio, Gino. La tua musica non avrà mai fine.

di Claudio Donato 

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Claudio Donato, giornalista-pubblicista. Al suo attivo diverse collaborazioni con varie testate giornalistiche.

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