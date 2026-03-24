PERCENTUALI SCUDETTO- Previsioni su chi vincerà il titolo 2025/26 stilate dal “Predictor di Opta”

Interpellato il Predictor di Opta, ossia il computer che simula migliaia di volte il risultato delle partite ancora da giocare, inserendo nella memoria ogni possibile variabile, come lo stato di forma attuale delle squadre, le statistiche avanzate, esaminando perfino i calendari, si è pronunciato, ancora a favore dell’Inter, malgrado il suo balbettio delle recenti gare, le quali hanno consentito alle rivali Milan e Napoli di accorciare di molto le distanze dalla vetta. Secondo gli ultimi dati, la possibilità che la formazione di di Chivu strappi lo scudetto dalle maglie azzurre, rimangono al quasi 90%, mentre a favore dei rossoneri di Allegri, il Predctor di Opta dà solo il 6,16% di chance ed al Napoli il 4,19% .Dunque il computer non vede una rimonta delle due antagoniste.

Il prossimo scontro diretto tra le altre due pretendenti, potrà avere un peso importante: chi, tra Milan e Napoli, prenderà il ruolo di prima antagonista dei nerazzurri? Lo scopriremo solo nella serata di Pasquetta.

Tuttavia un pari, in questo match del Maradona, potrebbe già chiudere i giochi, qualora l’Inter battesse la Roma al Meazza.