ANGUISSA – Il centrocampista camerunense, da stamane, sarà a Castel Volturno per prepararsi alla supersfida col Milan

Frank Zambo Anguissa, rientrato in gruppo dopo ben quattro mesi di assenza, da oggi, sarà al Centro Sportivo di Castel Volturno, al fine di riprendere la preparazione in vista della partitissima del giorno di Pasquetta, contro il Milan, scontro spareggio per la seconda posizione in classifica, che garantirebbe la partecipazione alla prossima Supercoppa italiana, ultima con l’attuale formula. Il centrocampista camerunense, non al meglio della forma, intende ritrovare la giusta condizione fisica ed atletica per disputare una gara all’altezza del suo valore, con il Diavolo rossonero. Questa sosta per le nazionali cade nel momento più idoneo per recuperare ed essere. di nuovo, quel calciatore fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte. In sintonia col CT del Camerum, Anguissa ha preferito restare in Campania, quindi non è stato convocato. L’obiettivo del numero 99 del Napoli è quello di riprendere la forma migliore, in vista delle difficili gare contro Milan e Como. La sua capacità di interdizione e di essere il regista della zona mediana del campo, rappresentano delle caratteristiche molto importanti, che il tecnico salentino ha rimpianto tantissimo, durante il lungo infortunio . Se Anguissa tornerà al top della forma, potrebbe diventare l’arma in più, proprio nel momento cruciale della stagione.