Euro 2024 – Kvara in gol nel successo qualificazione della Georgia, per 2 a 0, sul Portogallo di Cristiano Ronaldo

Storica qualificazione della nazionale georgiana agli ottavi di finale dei campionati Europei 2024, in svolgimento in Germania. Il passaggio al turno successivo è giunto, in virtù della vittoria di ieri sera, per 2 a 0, contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, nella terza e ultima giornata del raggruppamento. Ad aprire le marcature il”napoletano” Kwicha Kvaratskhelia, dopo soli 90 secondi di gioco. Nella ripresa, rigore del raddoppio di Mikautadze. Si tratta di un autentico miracolo sportivo per la Georgia che mai, prima d’ora, aveva participato ad un europeo. Molto deludente la prestazione del 39enne attaccante lusitano con la maglia numero 7 canonica. Agli ottavi, scontro molto difficile, per i georgiani con la Spagna. Ma nel calcio non esiste nulla di scontato. Sconfitta, tuttavia, indolore per la squadra di Martinez, già sicura del primo posto nel girone, che inconterà la Slovenia. Gli altri risultati di questo terzo turno hanno visto i pareggi della Slovacchia di Lobotka per 1 a 1 con la Romania, dell’Ucraina per 0 a 0 contro il Belgio ed infine il successo della Turchia di Vincenzo Montella, per 2 a 1, nei confronti della Repubblica Ceca.