Napoli, riecco De Bruyne a Castel Volturno: la tabella di marcia per il ritorno in campo

Vincenzo Letizia 21 Febbraio 2026 0 36 sec read

Kevin De Bruyne torna a Napoli dopo 4 mesi. Inizia la fase finale del recupero dall’infortunio al bicipite femorale: ecco quando tornerà a disposizione di Conte.

Il conto alla rovescia sta per terminare: domani Kevin De Bruyne farà il suo ritorno a Napoli. A quattro mesi dall’infortunio rimediato contro l’Inter (25 ottobre) e dal successivo intervento chirurgico ad Anversa, il fuoriclasse belga è pronto a varcare nuovamente i cancelli di Castel Volturno. Dopo aver svolto la prima fase della riabilitazione in patria, KDB inizierà ora il delicato percorso di riatletizzazione. L’obiettivo è rientrare in campo a marzo, procedendo con estrema cautela per garantire un finale di stagione da protagonista con la maglia azzurra e farsi trovare pronto per il Mondiale 2026. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

