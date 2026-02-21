ATALANTA vs NAPOLI – Mc Tominay, domani, assente per la terza gara consecutiva, lo scozzese è ancora sofferente

Purtroppo le speranze di rivedere in campo, domani pomeriggio a Bergamo, contro l’Atalanta, Scott Mc Tominay sono quasi del tutto svanite. Il centrocampista scozzese è ancora sofferente e quindi salterà la terza gara di fila. Una gravissima assenza per Conte, in una partita di estrema importanza, per la corsa alla prime posizioni, come quella con la Dea, attualmente in un ottimo periodo di forma. Dunque, in mezo al campo, al suo posto, vedremo Elif Elmas che giocherà assieme a Lobotka. Mancherà ovviamente anche Rrahmani, il che rende ancor più difficile la traferta in terrra bergamasca. Tuttavia, il Napoli, benchè tutto incerottato, ha già dimostrato di tenere botta e chisssà che anche stavolta non possa scapparci una lieta sorpresa.