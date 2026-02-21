NewsMix24

Napoli, niente da fare: il campione alza bandiera bianca

Vincenzo Letizia 21 Febbraio 2026 0 9 sec read

Fallisce anche l’ultimo tentativo di portarlo almeno in panchina. McTominay non partirà oggi per Bergamo, alza bandiera bianca. Non è stato possibile convocarlo perché lo scozzese lamenta ancora dolori all’arto infortunato.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

