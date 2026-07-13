Vicario – Il portiere più volte accostato al Napoli, potrebbe accasarsi alla Juve, in prestito con diritto di riscatto

Come è noto il Napoli, con la quasi sicura cessione del serbo Milinkovic Savic, è, sempre alla ricerca di un secondo portiere da affiancare ad Alex Meret. Molti, finora, i nomi accostati al club partenopeo: da Vicario, a Falcone, a Kovar. Dagli ultimi rumors di mercato, Guglielmo Vicario dovrebbe tornare in Italia: Napoli e Juventus sono interessate al portiere del Tottenham, che preferirebbe però andare alla Juventus. Se così fosse sarebbe un altro calciatore soffiato a Giovanni Manna. però in questi casi comando il giocatore e la sua volontà è sempre determinante. Il club bianconero vorrebbe prenderlo in prestito,con diritto di riscatto, un formula già approvata dal Tottenham club proprietario del suo cartellino.