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NAPOLI – Nel pomeriggio, vertice tra De Laurentiis e Giuffredi per discutere sulla situazione Vergara, appetito da molte società

Armando Fico 13 Luglio 2026 0 1 min read

Sono ore bollenti per il gioiellino del Napoli, conteso da diversi club italiani ed esteri  Si tratta, naturalmente, di Antonio Vergara, messosi in mostra durante l’innesto nella formazione titolare da Conte , a causa dei tanti infortuni. Ora, tra il patron De Laurentiis e Mario Giuffredi, agente del talento di Frattaminore è in corso un negoziato. Il vertice è fissato per oggi pomeriggio alle 16; i due interlocutori  affronteranno una situazione delicata sul mercato. Antonio Vergara è molto richiesto, infatti ben  cinque società hanno nel mirino il classe 2003 azzurro. In  Serie A premono  Atalanta, Roma e Como, mentre in Europa   spingono Bournemouth e Tottenham, che non stanno semplicemente alla finestra ma  preparano delle allettanti proposte economiche. Il Napoli, dal canto suo, conosce bene il valore del suo tesserato ed è cosciente che, per evitare che vada via, occorre agire subito. Il procuratore Giuffredi, oggi, farà da mediatore tra le ambizioni del suo assistito e la necessità del Napoli di trattenere un talento che rappresenta il futuro della squadra. Il rinnovo fino al 2029 sarebbe il primo step: del resto allungare il contratto del gioiellino  significa aumentare il costo dell’eventuale trasferimento e dare al Napoli il tempo di sviluppare il progetto tattico intorno a lui. Ma nel caso in cui,  nel pomeriggio, il summit fra Dela e l’agente non andasse a buon fine, cosa accadrebbe? A questo punto,  la  situazione si complicherebbe, sia dal punto di vista sportivo che su quello economico. Viceversa,  un’eventuale fumata bianca nel vertice,  oggi, significherebbe tranquillità e serenità. nell’ambiente partenopeo.

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