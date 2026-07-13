Bilancio Napoli De Laurentiis: la strategia tra tagli e sostenibilità per Allegri



Un cambio di rotta netto, un ritorno al rigore finanziario che ha da sempre contraddistinto la gestione di Aurelio De Laurentiis, ma con una veste del tutto nuova. Il piano di mercato per il Napoli del futuro è chiaro e poggia su due pilastri fondamentali: competitività e sostenibilità economica. L’obiettivo per la nuova squadra affidata a Massimiliano Allegri è preciso: sfoltire una rosa extra-large (partendo da ben 47 giocatori sotto contratto) per ridurla a un gruppo più gestibile e leggero per le casse del club. Non sarà un’estate di colpi a effetto o spese folli, bensì una sessione all’insegna del bilanciamento e del consolidamento della base tecnica.

L’analisi dei dati storici del calciomercato azzurro, dal post-fallimento in Serie C fino alla stagione attuale, evidenzia una gestione che ha saputo rischiare ma che oggi impone una riflessione. Dal 2004 a oggi, il bilancio complessivo dei trasferimenti fa registrare un disavanzo di ben 548,83 milioni di euro, frutto di 1.588,57 milioni investiti a fronte di 1.039,74 milioni incassati dalle cessioni.

Il picco degli investimenti si è registrato alla vigilia della stagione 2019-2020 con una spesa record di 217,12 milioni di euro (l’anno degli acquisti di Lozano, Manolas, Meret e Lobotka), mentre sul fronte delle cessioni la vetta rimane il miliardario addio di Gonzalo Higuaín alla Juventus per 90 milioni nel biennio di Maurizio Sarri. Oggi, dopo l’era Conte e i recenti riscatti pesanti già contabilizzati (tra cui Alisson, Højlund e Milinković-Savić per complessivi 66,50 milioni), la parola d’ordine è ottimizzazione. Allegri si trova a dover valutare elementi di rientro come Di Lorenzo e sciogliere i nodi legati a big dal futuro incerto come Romelu Lukaku, mentre la società lavora per garantire un organico competitivo ma rigorosamente in equilibrio finanziario.

Vincenzo Letizia See Full Bio Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.