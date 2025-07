Zamboni, Zaccaria, Muselli, Mora, Carmine Esposito e Antonio Petrazzuolo a ‘Napoli Magazine Live’

NM LIVE – Zamboni: “Bene il Napoli sul mercato, Lucca? Sposo la scelta, è un ottimo acquisto, Conte può fare un lavoro straordinario”

NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli pragmatico sul mercato? Non avevo dubbi sotto questo aspetto, se Conte si è accordato per rimanere è perché De Laurentiis ha dato delle conferme sul fare una squadra competitiva. Con la conferma di Conte, il Napoli è già in discesa, l’ambiente deve stare tranquillo. Bisogna avere pazienza, i tempi giusti li sanno Conte e De Laurentiis, chi ha i soldi non deve buttarli via. I calciatori importanti hanno un costo, ma può essere minore se si ha un accordo. Beukema? Il lavoro che farà Conte in ritiro è un lavoro importante e sicuramente i primi risultati non saranno eccezionali, come non lo saranno le prime partite, perché è un lavoro molto dispendioso, va a caricare per trovare più benzina quando conta, quando ci saranno partite ravvicinate. Non mi farei problemi adesso. Il lavoro che farà Conte sui calciatori? Conte è un maestro, non dobbiamo insegnargli niente. Quando si ha la pancia piena non si ha più fame, bisogna svuotare la pancia e trovare stimoli diversi. Il Napoli ha un allenatore super preparato per questo, non lo farà sotto lo stesso disegno, ma lo metterà sotto un altro piano, ma il concetto finale è quello, cercare di svuotare la pancia e trovare quelli che hanno più fame, perché sono loro che ti fanno fare la differenza. Negli anni si sono visti alcuni casi, tipo il triplete dell’Inter, poi è stata sbagliata la gestione, perché è difficile lavorare se non fai un lavoro sotto l’aspetto mentale. Bisognava dare via 5-6 calciatori importanti quell’anno per monetizzare, oppure migliorare l’aspetto della fame. Lucca? L’ho visto in Nazionale, dal vivo, è un giocatore come un foglio bianco dove puoi disegnare a tuo piacere. Conte può fare un lavoro straordinario, ha un costo, ma tra tre anni può triplicare. Io sposo la scelta fatta dal Napoli e da Conte, è un calciatore giovane che può fare ancora tanto. E’ un ottimo acquisto”.

NM LIVE – Zaccaria: “Spero possa risolversi la questione Osimhen, il Napoli vuole accontentare Conte, Lucca? Una scelta che condivido”

NAPOLI – MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE xLIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mercato? Se queste notizie verranno confermate, sarà soddisfatto anche Conte, visto che lamentò l’anno scorso che gli acquisti non arrivarono in tempo. Le notizie sono buone, adesso bisogna stimare la campagna sulle cessioni, partendo da Osimhen, fino a Ngonge, Folorunsho, Simeone, Zerbin, Mazzocchi e altri, fare una attività che porti alla cessione i calciatori in uscita. C’è tanto da fare, ma se questo è l’inizio bene così. Osimhen? Il Galatasaray è deciso a sborsare i 75 milioni e questo può portare ottimismo, il pessimismo arriva per come si comporta Osimhen. Se non arriva la cessione e non va al Galatasaray, cosa succede? Sciopero e certificato medico? Speriamo si possa risolvere presto. De Laurentiis sa che una quadra si troverà, ci sono altre entrate per contribuire al mercato. C’è la volontà della società di accontentare Conte, portando gli uomini giusti con un palco riserve che sia superiore all’anno scorso. De Bruyne è un gioiello incastonato in una situazione già positiva che già c’era e che porta a crescere ulteriormente la squadra. Lucca? Il prezzo di Nunez è esagerato, capisco che il Liverpool l’abbia pagato 120 milioni di euro e voglia cederlo perdendo il meno possibile, però direi che è un calciatore che non viene da una stagione esaltante, quindi il prezzo è eccessivo. Kean anche aveva una clausola alta, ma penso che Conte non fosse entusiasta di averlo come alter ego di Lukaku. Lucca rappresenta una tipologia di calciatore assimilabile a Lukaku, può crescere e con Conte può aumentare il suo valore. Una scelta che condivido, è una scelta felice. Modric? E’ un bell’acquisto, parliamo di calciatori di altissimo livello. La Serie A sta tornando in auge, i calciatori importanti a livello mondiale stanno imboccando la strada che porta in Italia. Beneficiano sia i club che il calcio italiano che si innalza di livello, facendo diventare più divertente il campionato. De Bruyne? Pensavo che dopo Mertens e Insigne, arriva finalmente uno che sa tirare le punizioni. L’ultima segnata è stata quella di Raspadori al Lecce, ma è stata una perla rara, visto che si è sentita la mancanza di calciatori che tirassero bene le punizioni. Euro 2032? E’ diffusa la volontà per far partecipare Napoli, su questo siamo ottimisti, c’è una certa decisione da parte della politica centrale, che è importante, ma c’è anche il desiderio da parte della politica locale. C’è una volontà per rilanciare il Maradona. Il pessimismo deriva dal fatto che è sempre complicato quello che deve succedere a Napoli. Ma voglio essere ottimista”.

NM LIVE – Muselli: “Atto di forza del Napoli sul mercato, Lucca? Forse è l’acquisto più giusto sotto l’aspetto della gestione del gruppo” NAPOLI – ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Euro 2032? A volte siamo bravi a farci del male, ci tiriamo la zappa sui piedi da soli. Ci sono molti interessi in ballo, credo che sia necessario superare le difficoltà per far si che si possano ospitare gli Europei a Napoli. Mercato? Mi sembra che il Napoli stia attuando un atto di forza, rispetto a quello che sta accadendo. Qualcuno pensava che Osimhen potesse essere un motivo di stallo per il mercato, ma non è così, sta andando avanti con quella forza che il Napoli ha costruito in questi anni, tassello alla volta. Mi sembra che la direzione sia giusta, anche su questa storia di Osimhen. Non trovo una falla nel ragionamento della società, quello che vuole lo dice e non fa un passo indietro. Non è soltanto potere o forza che ti porta ad avere questo atteggiamento, ma c’è anche altro, un reagire a dinamiche poco giuste. E’ importante proseguire su questa direzione. Le prime immagini di De Bruyne? E’ un momento felice e ce lo godiamo. Lucca? Forse può essere l’acquisto più giusto considerando che Lukaku è il titolare, può essere l’acquisto giusto sotto i termini di gestione del gruppo. Forse un altro poteva intaccare l’equilibrio del gruppo. Io avrei preferito Kean, ma ha dichiarato fedeltà alla Fiorentina e lo apprezzo”.

NAPOLI – NICOLA MORA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Buone premesse per il ritiro? Il ritiro partirà con i migliori auspici. Conte penso che abbia dato una linea precisa e che Manna e De Laurentiis stanno portando a termine. Il Napoli ha una grande forza, riesce a scindere la cessione difficile di Osimhen e il mercato in entrata. L’arrivo di Noa Lang non è a sorpresa, oggi sarà ufficiale, è questo è un grande merito di De Laurentiis. Sta facendo un grande mercato sia in entrata che in uscita. Lucca? Ha grandi margini di miglioramento e ha fatto bene a Udine, può essere il vice Lukaku idoneo per il gioco di Conte, ma è giusto che il Napoli valuti anche altri profili come Nunez. Il Napoli ha i soldi per fare tutto quello che vuole ed è giusto valutare i profili. Credo sia questione di giorni per Lucca, anche se ci sono altre squadre interessate. Il Napoli ha vinto due scudetti negli ultimi anni, ha lottato per le prime posizioni negli ultimi anni e parte da favorita per la prossima stagione, ma non bisogna dormire sugli allori, serve lavorare. La dirigenza ha fatto un ottimo lavoro l’anno scorso e speriamo possa cogliere i frutti. Vedo un Napoli favorito per lo Scudetto e può essere protagonista anche in Champions”.

NM LIVE – Carmine Esposito: “Ndoye può dare una mano al Napoli, Milinkovic-Savic un grande colpo”

NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell’Empoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele. Ecco quanto ha affermato: “Mercato? Il Napoli andrà in ritiro con calciatori importanti, Conte ha una squadra forte tra le mani, speriamo anche in altri colpi e che finisca la telenovela di Osimhen. Ndoye? Penso che Ndoye abbia un’intesa di massima con il Napoli e che possa arrivare, può dare una mano agli azzurri e spero che si chiuda con un attaccante il prima possibile. Arrivare con una rosa quasi completa in ritiro è importante. Lucca? Credo che ci siano delle ottime aspettative se hanno puntato su di lui. E’ italiano e non mi dispiace come calciatore, poi se arriva Nunez meglio, è tanta roba. Milinkovic-Savic se viene al Napoli penso venga per giocare, non per fare la riserva. E’ un portiere di grande livello e si possono alternare, sarebbe un grande acquisto. Contano gli equilibri e avere due portieri importanti può farli anche saltare. Può essere un’arma a doppio taglio, Meret ha vinto due scudetti e ha fatto bene, ma Milinkovic-Savic sarebbe un grande colpo, è un altro tassello forte in un quadro che sta diventando importante. Osimhen? Glielo porto con la mia panda (ride, ndr). Se vogliono Osimhen, portano i soldi e lo prendono”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, Lookman sarebbe un valore aggiunto, mercoledì le visite mediche di Beukema, le ultime su Lucca, Ndoye e Milinkovic-Savic“

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Vedo un Napoli molto attento sul mercato. Il club azzurro farebbe bene a fiondarsi su Lookman, ma già adesso, magari a fari spenti. Lookman per me è un valore aggiunto in una squadra già forte. Se perdi Osimhen e metti Lookman va bene, anche se i ruoli sono diversi. Lookman con Lukaku è diverso rispetto a un altro tipo di calciatore, poi non ci dimentichiamo che ci sono già Neres e Politano. Il reparto offensivo si sta delineando forte. Noa Lang ha effettuato le visite mediche e le ha superate, Beukema le sosterrà mercoledì. Il Napoli è sul pezzo e continua a disegnare una rosa competitiva. Il Napoli ha deciso di accelerare per Lucca, per Ndoye pare esserci l’accordo con 3,5 milioni per l’ingaggio, dovrebbe esserci una videochiamata con gli agenti in giornata. Nunez? Operazione troppo costosa sia per il cartellino che per l’ingaggio, il Napoli sta facendo delle riflessioni ed ha accelerato per Lucca. Milinkovic-Savic ha riaperto al Napoli. Il Torino vuole la clausola, ma non credo che il Napoli voglia arrivare a questa cifra. C’è Ngonge che è un pupillo di Baroni e chissà magari potrebbe rientrare in questa trattativa. Osimhen? E’ da un anno che si sa che costa 75 milioni. Se non viene trovato l’accordo, c’è l’Al Hilal: se non accetta il trasferimento, Osimhen si deve cospargere il capo di cenere e andare da Conte, deve poi trovare un accordo col Napoli per prolungare di un altro anno. Il Napoli sta sondando di nuovo la pista Milinkovic-Savic e sta trattando col Torino per Ngonge. Situazione stazionaria per il centrocampo. Conte valuterà Vergara in ritiro, che ha fatto bene nella scorsa stagione. In attacco, vanno coperti due tasselli: prestito con obbligo di riscatto per Lucca, ci sono da limare i dettagli. Ndoye? Serve l’accordo con il Bologna, l’accordo di massima con Ndoye e 3,5 milioni a stagione. In tempi record, la squadra è quasi completata. Il Napoli anche a gennaio non è che non voleva prendere il sostituto di Kvara, ma se ti chiedono tanto non ti fai prendere per la gola. Il mercato è così e ha fatto bene ad aspettare. La squadra la stanno rinforzando. Il Napoli sta facendo i passi giusti anche da punto di vista del marketing”.