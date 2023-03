Verso Napoli vs Atalanta – Spalletti intenzionato a confermare, in blocco, l’undici visto contro la Lazio

Festeggiato con i suoi giocatori, ieri, il compleanno, Luciano Spalletti si concentra sulla partita con l’Atalanta, anticipo delle 26esima giornata di campionato che si giocherà, sabato alle 18 al Maradona. Malgrado il retour-match di Champions con l’Entracht Francoforte sia imminente la parola d’ordine è esclusivamente testa ai bergamaschi di Gasperini, solo a fine partita, si penserà ai tedeschi. Questo il pensiero dell’allenatore toscano che ama vivere alla giornata, gara per gara. La priorità è quindi l’Atalanta, contro la quale non ci sarà alcun turnover, in campo scenderanno gli stessi uomini visti, venerdì sera, a Fuorigrotta. Dal canto suo, la compagine orobica che lotta per un posto in Champions darà l’anima in campo per emulare la Lazio; contro la capolista c’è sempre una motivazione particolare. Formazione tipo, pertanto, dall’inizio, con i soliti cambi nel corso della ripresa.