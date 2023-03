Torino vs Napoli – Da domani in vendita i tagliandi per il settore ospiti ai soli fidelizzati del club azzurro

Parte domani, giovedì 9 marzo, alle ore 10 e fino al 18 c.m. la vendita dei tagliandi del Settore Ospiti per il match Torino – Napoli, in calendario domenica 19, ore 15, allo Stadio Grande Torino, valido per la 27esima di serie A. L‘acquisto sarà, tuttavia, riservato soltanto ai tifosi fidelizzati della SSC Napoli, al prezzo unico di 25,00€ . Non sarà consentita la vendita per gli altri settori ai residenti in Campania. Come saprete, è trascorso il termine del divieto di trasferta per i sostenitori azzurri e giallorossi, puniti per due mesi, con l’inibizione alle gare esterne, dopo gli scontri sull’autostrada.