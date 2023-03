IL FISCHIETTO – NAPOLI vs ATALANTA affidata a Colombo di Como, al Var Valeri

L’ex arbitro Rocchi, oggi designatore dell’ex giacchette nere, ha scelto per il match Napoli vs Atalanta, anticipo della 26esima tornata di campionato, il fischietto lombardo Colombo. Assieme all’arbitro di Como ci saranno i giudici di linea Berti e Colarossi, il quarto uomo Doveri ed al Var Valeri e Abisso. Un solo precedente con gli azzurri ma di buon augurio, infatti Colombo ha diretto, in questa stagione, la gara Sassuolo – Napoli del 17 febbraio scorso, terminata 2 a 0 per i partenopei.