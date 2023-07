Kim: “Non li dimenticherò mai, li avevo scelti per un motivo”

Il coreano si è espresso così sul suo rapporto con il club campione d’Italia: “Quando ho ottenuto il premio di miglior difensore volevo dividerlo con tutta la squadra. Non ce l’avrei mai fatta senza di loro. Non dimenticherò mai i tifosi del Napoli fino alla morte. Hanno gridato “Kim Kim Kim” e mi hanno sempre incoraggiato.”

Kim è anche tornato sulla sua scelta di trasferirsi al Napoli nello scorso mercato: “In un’intervista Spalletti ha detto che ero al livello della Champions League. Non poteva esserci una chiamata d’amore più grande di questa. Quando l’ho ascoltato ho scelto subito il Napoli. Con lui comunicavamo a gesti e sentimenti”.

Il difensore ha concluso parlando di due ex compagni: “Ho imparato molto da Di Lorenzo. Era il giocatore che correva di più, lavora sodo ogni giorno e ha sempre lo stesso atteggiamento. Ho imparato molto guardandolo giocare in ogni partita, non si è mai lamentato. Osimhen? Non vorrei mai averlo contro. È bravo e riesce a dominare contro i difensori. Normalmente, accade il contrario…”

Corrieredellosport.it