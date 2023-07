Ci siamo per il rinnovo di Kvaratskhelia: il georgiano prenderà 2,5 milioni con bonus

Ci siamo. Se per il rinnovo di Victor Osimhen manca ancora qualche dettaglio, per quello di Khvicha Kvaratskhelia siamo praticamente ad un passo. Il talento georgiano è stato uno dei protagonisti, insieme al nigeriano, della conquista dello scudetto con Luciano Spalletti e adesso sta per diventare un punto ancor più fermo della formazione di Rudi Garcia. In ritiro a Dimaro c’è l’agente Jugeli Mamuka i cui rapporti con Aurelio De Laurentiis sono ottimi.

Al momento il suo contratto va in scadenza nel 2027 ma la società partenopea è pronta a blindarlo ulteriormente. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro aspetta il momento giusto per annunciarlo con l’attaccante che firmerà un contratto fino al 2028 con opzione per l’anno successivo e guadagnerà 2,5 milioni di euro con bonus che possono portarlo a 3.

TuttoMercatoWeb.com