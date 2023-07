Simone Inzaghi lancia il guanto di sfida al Napoli per il prossimo campionato

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, reduce da una stagione in cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa nazionale, ha un solo rimpianto quello di essere uscito troppo presto dalla lotta scudetto che ha visto il Napoli primeggiare senza alcun avversario. Ai microfoni di Youtuber Soccerking, il tecnico ex Lazio, ha dichiarato che i suoi ragazzi, quest’anno, lanceranno il guanto di sfida agli azzurri che partono tra le favorite al titolo. Ecco, qui di seguito, una sintesi delle affermazioni del mister nerazzurro:

“L’annata conclusa da qualche mese si può valutare molto positiva, visto che abbiamo vinto due trofei e siamo arrivati in finale di Champions, il che non succedeva da 12 anni. “Nel prossimo campionato lo scudetto rappresenta il nostro grande obiettivo, ci stiamo rafforzando per lottare col Napoli e le altre big con la speranza di tornare a vincere il tricolore.