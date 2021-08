Napoli: Lozano potrebbe essere disponibile già dalla prima di campionato

Oramai siamo agli sgoccioli del periodo precampionato: la nuova stagione è alle porte, mancano infatti solo nove giorni all’apertura ufficiale del campionato 2021/22. Purtroppo il mercato azzurro è ancora in stand by poiché se non si vende non si può comprare. Al momento Spalletti ha a disposizione la vecchia rosa, tranne gli svincolati Hysaj e Maksimovic ed il partente per fine prestito Bakayoko, del quale si era ventilato un possibile ritorno. Le lacune in difesa e a centrocampo, dunque restano, nella speranza che, prima della chiusura del mercato estivo, si possano colmare. Diversa la situazione in attacco dove non manca nessuno, se non Mertens che dovrebbe tornare a calcare i campi di gioco a fine settembre. o addirittura ad ottobre. Invece buone notizie arrivano dall’attaccante messicano Hirving Lozano, il quale, salvo imprevisti dell’ultim’ora, sarà a disposizione di mister Spalletti già per l’inizio del torneo di serie A. Pertanto dovrebbe essere convocato per la gara del debutto con il Venezia, a Fuorigrotta, di domenica 22.

Fonte “Corriere del Mezzogiorno”