Inter, Insigne idea forte delle ultime ore

Non si sblocca la situazione sul rinnovo di Insigne con il Napoli e l’Inter ora sta pensando al colpo a sorpresa.

Questo mercoledì infatti c’è stato un incontro tra Giuntoli e l’agente del giocatore ma la situazione non si è sbloccata e non sono stati fatti passi in avanti.

Qualche contatto c’è già stato tra il club e l’entourage di Lorenzo Insigne. Nelle prossime ore l’Inter capirà se l’operazione potrà davvero prendere corpo o meno.

Dopo una vita al Napoli, Lorenzo Insigne ora potrebbe lasciare il club: su di lui l’Inter ha mostrato interesse. Decisiva sarà anche la volontà del giocatore. In palio c’è il suo futuro.

