Erede Kim – Spunta un nome nuovo, quello di Goncalo Inacio, giovane difensore dello Sporting Lisbona

Tra i tanti nomi che si sono susseguiti in questo periodo per la sostituzione del sudcoreano Kim Min Jae, stamattina è spuntato quello del difensore portoghese Goncalo Inacio, in forza allo Sporting Lisbona. Il giovane talento lusitano, con la prima squadra, ha già collezionato 125 presenze e messo a segno 11 reti ed 8 assist. Si tratta, dunque, di un centrale pronto a fare il salto di qualità nel nostro campionato di serie A. La valutazione stimata dallo Sporting è però un pò alta; si parla di circa 30 milioni, mentre il Napoli ne offre al massimo 20. Nell’affare, tuttavia, potrebbe essere inserito, come contropartita, Alessandro Zanoli, più conguaglio. Il profilo ricercato dal neo tecnico Garcia è quello di un difensore che sappia anche impostare il gioco e sia in grado di salire fino all’area di rigore avversaria per chiudere l’azione con un passaggio agli attaccanti. Goncalo Inacio, classe 2001, risponderebbe a tali requisiti?